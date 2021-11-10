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Дани Алвес не вернется в Барселону в качестве игрока

Испания
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Руководство исключает этот вариант

Дани Алвес не вернется в Барселону в качестве игрока

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Самый титулованный футболист в истории, защитник Дани Алвес, не будет выступать за "Барселону", сообщает Marca. Бразилец предлагал клубу свои услуги и был готов присоединится к команде с 1 января.

Сообщается, что каталонцы исключают вариант, при котором бразилец вернется в команду в качестве футболиста. Хави и его штаб нацелены на то, чтобы предоставить больше игрового времени молодежи.

Тем не менее, в будущем Алвеса могут пригласить в клуб на какую-нибудь иную должность, учитывая его репутацию и качества.

В начале сентября бразилец покинул "Сан-Паулу" из-за долгов. Затем он сообщил, что не подпишет контракт ни с одним клубом до конца 2021 года.

Напомним, что бразилец выступал за "Барсу" с 2008 по 2016 год. С ним в составе "сине-гранатовые" трижды победили в Лиге чемпионов, шесть раз выиграли Ла Лигу, по четыре раза взяли Кубок и Суперкубок Испании.

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В статье: Барселона Хави Дани Алвес Сан-Паулу
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Источник:
marca.com

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