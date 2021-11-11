Мората о Гави и Педри: Им будто по 32. Когда мне было 17, даже тренироваться с основой было тяжело

Нападающий "Атлетико", сборной Испании, ныне выступающий в аренде за "Ювентус", Альваро Мората высказался о хавбеках "Барселоны" Педри и Гави. "То, что происходит сейчас, поражает меня", – сказал страйкер в интервью El Pais.

– Мне жаль, что игроки в более зрелом возрасте находятся уже не в тех физических кондициях, что прежде. Другие люди всю жизнь готовятся к своей будущей работе, в 31-32 года все только начинается – после университета, после получения ученой степени. Но у нас в 34 года уже появляется ощущение, что жизнь подходит к концу.

– А о чем вы думаете, когда видите 17-летнего Гави?

– То, что происходит сейчас, поражает меня. Когда мне было 17 лет, даже тренироваться с основной командой было очень тяжело. А теперь посмотрите на Педри и Гави – возникает ощущение, будто им по 32 года, это просто безумие.

Вчера я говорил с Гави и спросил, где он живет. И он сказал, что живет в академии "Барсы", потому что ему только 17 лет. Невероятно, да я на десять с лишним лет старше Гави!

– Они на самом деле такие зрелые, как кажется?

– И на поле, и за его пределами их больше всего волнует футбол, а не другие развлечения. Они проводят много матчей, им некогда думать о сторонних вещах. Но они не только зрелые, у них есть и технические навыки, они одарены. Выступление Педри на Евро-2020 было потрясающим, а когда я наблюдал за игрой Гави против Италии, то не мог поверить, что он впервые вышел в составе Испании, – сказал Мората.

Напомним, что недавно "Барселона" продлила соглашение с Педри до 2026 года, прописав отступные в размере 1 миллиарда евро. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 80 миллионов евро.