Хави как причина. Технический директор Барселоны покинет клуб, тренер уже подсмотрел ему замену

Испанский функционер Рамон Планес, занимающий на данный момент пост технического директора в каталонской "Барселоне", хочет покинуть гранд Примеры в ближайшее время, не дожидаясь завершения своего трудового договора в 2022 году.

По информации AS, приход в "Барсу" Хави мог повлиять на решение Планеса. Рамон пришел в клуб 3 года назад и присоединился к команде Хосепа Марии Бартомеу. Лапорта оказал функционеру поддержку, однако сейчас Планес думает, что руководство изменит его задачи.

Испанская пресса активно сообщает о том, что Хави Эрнандес хотел бы видеть на должности технического директора Карлеса Пуйоля.

Barcelona director Ramón Planes expected to be allowed to leave. Laporta’s set to accept as Planes wants a new challenge - after Barça chapter with Pedri/Araújo as top deals ???????? #FCB



The club will decide the new director with Xavi - and there’s no talk to bring Dani Alves back.