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Хави как причина. Технический директор Барселоны покинет клуб, тренер уже подсмотрел ему замену
Эрнандес играл с этим футболистом
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский функционер Рамон Планес, занимающий на данный момент пост технического директора в каталонской "Барселоне", хочет покинуть гранд Примеры в ближайшее время, не дожидаясь завершения своего трудового договора в 2022 году.
По информации AS, приход в "Барсу" Хави мог повлиять на решение Планеса. Рамон пришел в клуб 3 года назад и присоединился к команде Хосепа Марии Бартомеу. Лапорта оказал функционеру поддержку, однако сейчас Планес думает, что руководство изменит его задачи.
Испанская пресса активно сообщает о том, что Хави Эрнандес хотел бы видеть на должности технического директора Карлеса Пуйоля.
Barcelona director Ramón Planes expected to be allowed to leave. Laporta’s set to accept as Planes wants a new challenge - after Barça chapter with Pedri/Araújo as top deals ???????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2021
The club will decide the new director with Xavi - and there’s no talk to bring Dani Alves back.
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