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Хави как причина. Технический директор Барселоны покинет клуб, тренер уже подсмотрел ему замену

Испания
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Эрнандес играл с этим футболистом

Хави как причина. Технический директор Барселоны покинет клуб, тренер уже подсмотрел ему замену

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский функционер Рамон Планес, занимающий на данный момент пост технического директора в каталонской "Барселоне", хочет покинуть гранд Примеры в ближайшее время, не дожидаясь завершения своего трудового договора в 2022 году.

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По информации AS, приход в "Барсу" Хави мог повлиять на решение Планеса. Рамон пришел в клуб 3 года назад и присоединился к команде Хосепа Марии Бартомеу. Лапорта оказал функционеру поддержку, однако сейчас Планес думает, что руководство изменит его задачи.

Испанская пресса активно сообщает о том, что Хави Эрнандес хотел бы видеть на должности технического директора Карлеса Пуйоля.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Рамон Планес
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