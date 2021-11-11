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Уже почти 10 лет в команде. Вильярреал продлил контракт с опытным полузащитником
Верный старожил
Villarreal
Центральный хавбек испанского клуба "Вильярреал" Мануэль Тригерос подписал новое соглашение с "Желтой Сумбариной" до 2025 года.
Ману защищает цвета первой команды с 2012-го. Сейчас ему 30, а когда истечет обновленный контракт, футболисту исполнится 34. В текущем сезоне он сыграл 15 матчей и забил 4 гола.
Тригерос – выпускник академии каталонской "Барселоны", однако Ману не закрепился в структуре испанского гранда. Он начинал карьеру игрока в "Мурсии Б" и "Вильярреале Б", а в 2012-м сумел закрепиться во взрослой команде "Желтой Субмарины". Мануэль – победитель Лиги Европы-2020/21.
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