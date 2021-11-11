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Барселона намерена продлить контракт с 17-летним талантом

Испания
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Барселона намерена продлить контракт с 17-летним талантом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" хочет в ближайшее время продлить контракт со своим 17-летним полузащитником Гави, пишет AS.

Руководство каталонского клуба активизировало работу в этом направлении. Отмечается, что каталонцы продвинулись в переговорах с агентом игрока. "Блауграна" предлагает пятилетний контракт.

Гави является воспитанником "Барселоны". Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2023 года.

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В статье: Барселона Гави
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.11.2021 в 16:01
Обязательно надо продлевать. Он и Педри как два бриллианта в команде. И отступные должны быть сто миллиардов. )
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NORDOS
11.11.2021 в 16:28
ага. і підуть ці молокососи по шляху баяна кркіча. ла масію меська поховав. зараз там один шлак
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Барселиниус (землянин)
11.11.2021 в 17:35
А Фати тогда кто? Топ-ас?
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