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Барселона намерена продлить контракт с 17-летним талантом
Он показывает хорошие результаты
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Барселона" хочет в ближайшее время продлить контракт со своим 17-летним полузащитником Гави, пишет AS.
Руководство каталонского клуба активизировало работу в этом направлении. Отмечается, что каталонцы продвинулись в переговорах с агентом игрока. "Блауграна" предлагает пятилетний контракт.
Гави является воспитанником "Барселоны". Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2023 года.
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Комментарии (3)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.11.2021 в 16:01
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NORDOS
11.11.2021 в 16:28
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-3
Барселиниус (землянин)
11.11.2021 в 17:35
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