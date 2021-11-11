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Сауль может в зимнее трансферное окно отправиться в Барселону

Испания
(1 голосов)

Игрок не нужен Челси

Сауль может в зимнее трансферное окно отправиться в Барселону

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес, сейчас выступающий на правах аренды за английский "Челси", может вернуться в Испанию и стать игроком каталонской "Барселоны". Об этом сообщает "твиттер" El Chigrinito.

По информации источника, Сауль может перебраться в "Барселону" по ходу зимнего трансферного окна. Летом Сауль уже мог оказаться в "Барселоне". Он мог войти в сделку по переходу Антуана Гризманна в "Атлетико".

Испанец принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги в текущем сезоне. "Челси" взял Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн с правом выкупа игрока за € 35 млн.

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В статье: Барселона Сауль Ньигес
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
11.11.2021 в 17:36
Проходи мимо Сауль, Мадрид дальше.
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