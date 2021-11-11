Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сауль может в зимнее трансферное окно отправиться в Барселону
Игрок не нужен Челси
Getty Images / Global Images Ukraine
Испанский полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес, сейчас выступающий на правах аренды за английский "Челси", может вернуться в Испанию и стать игроком каталонской "Барселоны". Об этом сообщает "твиттер" El Chigrinito.
По информации источника, Сауль может перебраться в "Барселону" по ходу зимнего трансферного окна. Летом Сауль уже мог оказаться в "Барселоне". Он мог войти в сделку по переходу Антуана Гризманна в "Атлетико".
Испанец принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги в текущем сезоне. "Челси" взял Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн с правом выкупа игрока за € 35 млн.
Популярное сейчас
- Северная Македония U-21 - Украина U-21 1:1. Премудрости Мудрика + причуды Сироты = потери Ротаня
- Официально: Стивен Джеррард – менеджер Астон Виллы
- Бомбардир-нелегал, трагедия Жинола и одна секунда на удар: 28 лет назад Болгария поставила Париж на колени
- Нужны самые лучшие. Хави заинтересован в возвращении экс-лидеров Барселоны
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
Новости по теме
- 18:40 Зарубежные "Говорили о Барселоне, но я так и не получил ни одного конкретного предложения. В медиа много чего пишут", – Сауль
- 02:41 Зарубежные Пазл сложился. Сауль перешел в Челси, Гризманн в Атлетико, Люк де Йонг - в Барселону
- 13:49 Зарубежные Барселона продолжает рассматривать Гризманна как часть очередного громкого обмена