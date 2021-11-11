Сауль может в зимнее трансферное окно отправиться в Барселону

Испанский полузащитник мадридского "Атлетико" Сауль Ньигес, сейчас выступающий на правах аренды за английский "Челси", может вернуться в Испанию и стать игроком каталонской "Барселоны". Об этом сообщает "твиттер" El Chigrinito.

По информации источника, Сауль может перебраться в "Барселону" по ходу зимнего трансферного окна. Летом Сауль уже мог оказаться в "Барселоне". Он мог войти в сделку по переходу Антуана Гризманна в "Атлетико".

Испанец принял участие в двух матчах английской Премьер-лиги в текущем сезоне. "Челси" взял Сауля Ньигеса в аренду за € 5 млн с правом выкупа игрока за € 35 млн.