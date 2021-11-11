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Два основных игрока Барселоны приступили к тренировкам

Испания
(1 голосов)

Игроки восстановились от травм

Два основных игрока Барселоны приступили к тренировкам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитники "Барселоны" Педри и Серхи Роберто возобновили тренировки, сообщает пресс-служба команды. Оба игрока уже работают на траве и близки к полному восстановлению.

Ожидается, что они будут готовы к выходу на поле в следующем матче "Барселоны" после перерыва на игры сборных. В следующем туре "Барселона" в дерби сыграет с "Эспаньолом".

Педри в нынешнем сезоне из-за травм принял участие лишь в двух матчах Примеры. Из-за мышечного повреждения он не выходил на поле с сентября. Серхи Роберто пропустил три последних матча команды. У него также возникли проблемы с мышцами.

В данный момент в лазарете "Барсы" находятся 9 игроков.

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В статье: Серхи Роберто Педри
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
11.11.2021 в 21:50
всему лазарету Барсы - скорейшего выздоровления
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