Два основных игрока Барселоны приступили к тренировкам

Полузащитники "Барселоны" Педри и Серхи Роберто возобновили тренировки, сообщает пресс-служба команды. Оба игрока уже работают на траве и близки к полному восстановлению.

Ожидается, что они будут готовы к выходу на поле в следующем матче "Барселоны" после перерыва на игры сборных. В следующем туре "Барселона" в дерби сыграет с "Эспаньолом".

Педри в нынешнем сезоне из-за травм принял участие лишь в двух матчах Примеры. Из-за мышечного повреждения он не выходил на поле с сентября. Серхи Роберто пропустил три последних матча команды. У него также возникли проблемы с мышцами.

В данный момент в лазарете "Барсы" находятся 9 игроков.