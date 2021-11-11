Модрич хочет продлить контракт с Реалом

Полузащитник Лука Модрич хочет провести еще один сезон в мадридском "Реале", сообщает AS. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022.

Сообщается, что Модрич мечтает поехать на ЧМ-2022 со сборной Хорватии, отобравшись на него напрямую. На этом турнире он хочет выступать как игрок "Реала".

Лука надеется, что прямой выход на чемпионат мира позволит ему сконцентрироваться на игре за "Реал". Модрич мечтает продлить контракт с "Мадридом" до 2023 года, чтобы подольше поиграть на обновленном Сантьяго Бернабеу.

Напомним, что в сентябре Модричу исполнилось 36 лет. В этом сезоне он отыграл 11 матчей за "Реал" и сделал 3 голевые передачи.