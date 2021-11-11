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МЮ может купить зимой ещё одного топового центрального защитника
Им может стать трансферная цель "Челси"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник Жюль Кунде может покинуть "Севилью" уже по ходу зимнего трансферного окна. На француза претендует "Манчестер Юнайтед", сообщает AS.
Из-за проблем в обороне клуб готов потратиться на ещё одного защитника в январе.
Отступные Кунде в "Севилье" – 80 миллионов евро. В клубе знают, что Кунде проводит последний сезон в команде, и понимают, что зимой "Юнайтед" может выплатить отступные за 22-летнего защитника.
Напомним, что минувшим летом "Челси" предлагал за француза 50 млн фунтов, но получил отказ.
В этом сезоне центральный защитник отыграл за "Севилью" 13 матчей. Портал Transfermarkt оценивает Кунде в 60 миллионов евро.
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