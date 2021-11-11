  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. МЮ может купить зимой ещё одного топового центрального защитника
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ может купить зимой ещё одного топового центрального защитника

Испания
(1 голосов)

Им может стать трансферная цель "Челси"

МЮ может купить зимой ещё одного топового центрального защитника

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник Жюль Кунде может покинуть "Севилью" уже по ходу зимнего трансферного окна. На француза претендует "Манчестер Юнайтед", сообщает AS.

Из-за проблем в обороне клуб готов потратиться на ещё одного защитника в январе.

Отступные Кунде в "Севилье" – 80 миллионов евро. В клубе знают, что Кунде проводит последний сезон в команде, и понимают, что зимой "Юнайтед" может выплатить отступные за 22-летнего защитника.

Напомним, что минувшим летом "Челси" предлагал за француза 50 млн фунтов, но получил отказ.

В этом сезоне центральный защитник отыграл за "Севилью" 13 матчей. Портал Transfermarkt оценивает Кунде в 60 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Жюль Кунде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
as.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...