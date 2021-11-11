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Источник: Хави хочет видеть в Барселоне Торреса или Ольмо

Испания
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С нападающими туго

Источник: Хави хочет видеть в Барселоне Торреса или Ольмо

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Новый главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес хочет, чтобы команду усилили Ферран Торрес из "Манчестер Сити" или Дани Ольмо из "Лейпцига", сообщает Mundo Deportivo. Специалисту понравились эти футболисты.

Ранее сообщалось, что у "Барселоны" будет всего 10 миллионов евро на зимние трансферы.

Тем не менее, игроков могут подписать на правах аренды с правом или обязательством выкупа.

Напомним, что в последние дни летнего трансферного окна "Барса" пыталась подписать Ольмо, но сделка сорвалась.

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В статье: Барселона Хави Манчестер Сити РБ Лейпциг Ферран Торрес Дани Ольмо
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Источник:
mundodeportivo.com

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