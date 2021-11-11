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Источник: Хави хочет видеть в Барселоне Торреса или Ольмо
С нападающими туго
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Новый главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес хочет, чтобы команду усилили Ферран Торрес из "Манчестер Сити" или Дани Ольмо из "Лейпцига", сообщает Mundo Deportivo. Специалисту понравились эти футболисты.
Ранее сообщалось, что у "Барселоны" будет всего 10 миллионов евро на зимние трансферы.
Тем не менее, игроков могут подписать на правах аренды с правом или обязательством выкупа.
Напомним, что в последние дни летнего трансферного окна "Барса" пыталась подписать Ольмо, но сделка сорвалась.
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