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Сплошной контроль. Хави ввел очередное правило в Барселоне, чтобы снизить количество травм

Испания
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Хорошо, что в Каталонии уже нет Суареса

Сплошной контроль. Хави ввел очередное правило в Барселоне, чтобы снизить количество травм

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес продолжает вводить новые правила в каталонском клубе.

По информации AS, испанский специалист собирается проводить строгий ежедневный контроль веса игроков. Процедура будет проходить перед завтраком на клубной базе. Так Хави хочет регистрировать вес каждого футболиста первой команды, чтобы контролировать его в течение кампании.

Хави считает, что отсутствие строгости в данном компоненте может отрицательно влиять на количество мышечных травм. Интересно, что "фишка" постоянно взвешиваться исчезла в "Барселоне" вместе с уходом Луиса Энрике в 2017 году.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона
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Источник:
AS

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