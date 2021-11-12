Проблемы с сердцем. Форвард Барселоны может повесить бутсы на гвоздь

Проблемы с сердцем могут заставить форварда каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро завершить карьеру футболиста. Последние обследования показали, что проблемы аргентинца серьезнее, чем предполагалось изначально.

По информации AS со ссылкой на Catalunya Ràdio, футболиста уже предупредили, что для него существует риск не вернуться на поле. Патология у игрока несовместима с профессиональным футболом.

Напомним, 30 октября 33-летнему Агуэро стало плохо во время матча Примеры c "Алавесом", его заменили в первом тайме, он держался руками за грудь. Напомним, этим летом Серхио переехал в Каталонию из Манчестера, он защищал цвета "Сити" 10 лет.