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Проблемы с сердцем. Форвард Барселоны может повесить бутсы на гвоздь

Испания
(1 голосов)

Казалось бы, ничего не предвещало беды…

Проблемы с сердцем. Форвард Барселоны может повесить бутсы на гвоздь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Проблемы с сердцем могут заставить форварда каталонской "Барселоны" Серхио Агуэро завершить карьеру футболиста. Последние обследования показали, что проблемы аргентинца серьезнее, чем предполагалось изначально.

По информации AS со ссылкой на Catalunya Ràdio, футболиста уже предупредили, что для него существует риск не вернуться на поле. Патология у игрока несовместима с профессиональным футболом.

Напомним, 30 октября 33-летнему Агуэро стало плохо во время матча Примеры c "Алавесом", его заменили в первом тайме, он держался руками за грудь. Напомним, этим летом Серхио переехал в Каталонию из Манчестера, он защищал цвета "Сити" 10 лет.

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В статье: Серхио Агуэро Барселона
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Источник:
AS

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Комментарии (5)
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metall5291 (Kharkiv)
12.11.2021 в 16:44
Я желаю ему лично только здоровья. Но с точки зрения оценки менеджмента Барселоны - подписание Агуэро - это косяк. Но тогда Барселоной руководили (???) х.е.з. кто там руководил, и Месси в том числе.
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zafo45
12.11.2021 в 15:25
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
prockop4uck (Киев)
12.11.2021 в 12:26
Не сдавайся, Серхио. Сиди на больничном до конца контракта, мы с тобой.
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+1
-4
avatar
Red_Cat (Салоники)
12.11.2021 в 13:03
прокопчук, ты конченый ублюдок
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+4
-1
prockop4uck (Киев)
12.11.2021 в 13:29
Ну разве к лицу юной леди так выражаться?
+1
-2


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