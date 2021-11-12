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Официально: Вильярреал продлил контракт с 36-летним лидером обороны

Испания
(1 голосов)

Важная кампания пролонгации договоров

Официально: Вильярреал продлил контракт с 36-летним лидером обороны

Villarreal

Новина українською

Испанский "Вильярреал" продлил соглашение с очередным футболистом. Вчера, 11 октября, "Желтая субмарина" объявила о продлении контракта с полузащитником Мануэлем Тригеросом до 2025 года.

Читайте такжеУже почти 10 лет в команде. Вильярреал продлил контракт с опытным полузащитником

12 октября пресс-служба испанцев официально сообщила о пролонгации трудового договора с центрбеком Раулем Альбиолем. 36-летний защитник подписал контракт до 2023-го.

Ранее Альбиоль защищал цвета "Реала", "Наполи", "Валенсии" и "Хетафе". Рауль – вице-капитан "Вильярреала", предыдущее его соглашение истекало летом 2022-го. С "Желтой Субмариной" он выиграл Лигу Европы-2020/21.

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В статье: Рауль Альбиоль Вильярреал
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Источник:
villarrealcf.es

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Комментарии (1)
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zafo45
12.11.2021 в 15:23
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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