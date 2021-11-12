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Официально: Вильярреал продлил контракт с 36-летним лидером обороны
Важная кампания пролонгации договоров
Villarreal
Испанский "Вильярреал" продлил соглашение с очередным футболистом. Вчера, 11 октября, "Желтая субмарина" объявила о продлении контракта с полузащитником Мануэлем Тригеросом до 2025 года.
12 октября пресс-служба испанцев официально сообщила о пролонгации трудового договора с центрбеком Раулем Альбиолем. 36-летний защитник подписал контракт до 2023-го.
Ранее Альбиоль защищал цвета "Реала", "Наполи", "Валенсии" и "Хетафе". Рауль – вице-капитан "Вильярреала", предыдущее его соглашение истекало летом 2022-го. С "Желтой Субмариной" он выиграл Лигу Европы-2020/21.
One more year ????!— Villarreal CF (@VillarrealCF) November 12, 2021
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