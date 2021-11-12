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Хави хочет видеть Дани Алвеса в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Но поможет ли он команде

Хави хочет видеть Дани Алвеса в Барселоне

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник Дани Алвес близок к возвращению в "Барселону". Новый главный тренер каталонцев Хави одобрил этот трансфер и рассчитывает на бразильца, пишет Sport.es.

Ожидается, что контракт с 38-летним Алвесом может быть подписан уже на следующей неделе.

Защитник играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 год. Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Дани Алвес
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Комментарии (2)
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metall5291 (Kharkiv)
12.11.2021 в 16:40
Хави виднее. Отвечать ему. Но, как по мне, Хави ищет вчерашний день, а не занимается сегодняшним и не смотрит в завтрашний.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.11.2021 в 16:45
Может быть он хочет иметь его на подмену молодёжи, или хорошего настроения в раздевалке. Дядька он весёлый и пахарь. А сейчас ещё и выяснилось, что и деньги его не интересует, точнее их количество. Хави всё таки лучше нас его знает. И да, отвечать ему.
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