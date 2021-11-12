Хави хочет видеть Дани Алвеса в Барселоне

Защитник Дани Алвес близок к возвращению в "Барселону". Новый главный тренер каталонцев Хави одобрил этот трансфер и рассчитывает на бразильца, пишет Sport.es.

Ожидается, что контракт с 38-летним Алвесом может быть подписан уже на следующей неделе.

Защитник играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 год. Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея.