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Хави хочет видеть Дани Алвеса в Барселоне
Но поможет ли он команде
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник Дани Алвес близок к возвращению в "Барселону". Новый главный тренер каталонцев Хави одобрил этот трансфер и рассчитывает на бразильца, пишет Sport.es.
Ожидается, что контракт с 38-летним Алвесом может быть подписан уже на следующей неделе.
Защитник играл в "Барселоне" с 2008 по 2016 год. Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея.
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Комментарии (2)
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metall5291 (Kharkiv)
12.11.2021 в 16:40
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
12.11.2021 в 16:45
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