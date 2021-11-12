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Иньеста хочет вернуться в Барселону по завершении карьеры

Испания
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Полузащитник скучает по испанскому клубу

Иньеста хочет вернуться в Барселону по завершении карьеры

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник японского клуба "Виссел Кобе" Андрес Иньеста заявил, что после завершения карьеры хочет вернуться в "Барселону".

"Я не знаю, что произойдет в будущем, но однажды я хотел бы вернуться в "Барселону", не знаю в каком качестве. Хочу вернуться в свой дом, чтобы помогать другим. Не знаю, к чему я мог бы быть готов. Хотел бы получить лицензию тренера, но не знаю, буду ли я тренировать", — цитирует Иньесту Marca со ссылкой на радио El Mat de Catalunya.

37-летний Иньеста до перехода в "Виссел Кобе" в 2018 году на протяжении всей карьеры выступал за "Барсу".

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В статье: Андрес Иньеста Барселона Виссел Кобе
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