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Серхио Агуэро рассказал о своем состоянии
Игрок может вернуться на поле
Barcelona
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро прокомментировал состояние своего здоровья.
"Учитывая все слухи, я сообщаю, что следую предписаниям клубных врачей, прохожу обследования и лечусь. Посмотрим на прогресс в течение 90 дней. Всегда настроен позитивно", — написал Агуэро в Twitter.
30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании "Барселона" — "Алавес" (1:1) форвард покинул поле из-за болей в груди.
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