  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Серхио Агуэро рассказал о своем состоянии
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серхио Агуэро рассказал о своем состоянии

Испания
(1 голосов)

Игрок может вернуться на поле

Серхио Агуэро рассказал о своем состоянии

Barcelona

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро прокомментировал состояние своего здоровья.

"Учитывая все слухи, я сообщаю, что следую предписаниям клубных врачей, прохожу обследования и лечусь. Посмотрим на прогресс в течение 90 дней. Всегда настроен позитивно", — написал Агуэро в Twitter.

30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании "Барселона" — "Алавес" (1:1) форвард покинул поле из-за болей в груди.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Агуэро Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...