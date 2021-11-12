Хави оштрафовал первого игрока за опоздание на тренировку

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес выписал первый штраф за опоздание на тренировку, сообщает журналист ESPN Жорди Бланко. Усман Дембеле опоздал на занятие на 3 минуты.

Dembélé 'pagará' la primera multa por llegar tarde. Llegó a la Ciudad Deportiva a las 8:33 de la mañana, cuando la hora límite de llegada al vestuario, siendo el entrenamiento a las 10:00, eran las 8:30@ESPNDeportes — Jordi Blanco Duch (@Elwood_White) November 12, 2021

Дембеле прибыл на базу "Барсы" в 8:33, а самое позднее время, в которое игроки могли появиться в комплексе – 8:30. Француз станет первым игроком каталонского клуба, который получит штраф, установленный Хави.

Тренировка началась в 10 утра, а по правилам, которые установил Хави, футболисты должны приезжать на базу за 1,5 часа до занятия.

Напомним, что Хави сразу же после прихода в клуб уволил тренера по физподготовке и физиотерапевта, работавших при штабе Кумана. Специалист также ввел ряд правил, среди которых и штрафы за опоздание.