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Хави оштрафовал первого игрока за опоздание на тренировку

Испания
(1 голосов)

Сделайте удивленное лицо – он француз

Хави оштрафовал первого игрока за опоздание на тренировку

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес выписал первый штраф за опоздание на тренировку, сообщает журналист ESPN Жорди Бланко. Усман Дембеле опоздал на занятие на 3 минуты.

Дембеле прибыл на базу "Барсы" в 8:33, а самое позднее время, в которое игроки могли появиться в комплексе – 8:30. Француз станет первым игроком каталонского клуба, который получит штраф, установленный Хави.

Тренировка началась в 10 утра, а по правилам, которые установил Хави, футболисты должны приезжать на базу за 1,5 часа до занятия.

Напомним, что Хави сразу же после прихода в клуб уволил тренера по физподготовке и физиотерапевта, работавших при штабе Кумана. Специалист также ввел ряд правил, среди которых и штрафы за опоздание.

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В статье: Барселона Хави Усман Дембеле
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Комментарии (2)
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NORDOS
12.11.2021 в 20:20
ліхой фізрук цей Чаві
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alex 66 (Кременчук)
12.11.2021 в 20:09
Красава-так их неуков.
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