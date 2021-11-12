Умтити удивил Хави на тренировках Барселоны

Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити начал разминаться за 30 минут до начала тренировки. Это впечатлило главного тренера команды Хави Эрнандеса, сообщает ESPN.

К началу занятия Самюэль подходит в полной готовности. Это не осталось незамеченным со стороны Хави. Трудолюбие футболиста удивило тренера, он с уважением относится к усилиям, предпринимаемым игроком.

"Он первым приступает к работе и делает это по собственному желанию. Умтити тренируется с безумной самоотдачей", – сообщает ESPN со ссылкой на источник в раздевалке "Барсы".

В четверг испанец подошел к Умтити в присутствии остальных игроков "Барсы" и подбодрил его, заявив, что француз входит в его планы.

В этом сезоне 27-летний футболист еще не играл за "Барселону". Портал Transfermarkt оценивает защитника в 5 миллионов евро, хотя ещё в 2018 году француз стоил 70 миллионов евро.