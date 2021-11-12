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Умтити удивил Хави на тренировках Барселоны
Хочет реанимировать карьеру
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити начал разминаться за 30 минут до начала тренировки. Это впечатлило главного тренера команды Хави Эрнандеса, сообщает ESPN.
К началу занятия Самюэль подходит в полной готовности. Это не осталось незамеченным со стороны Хави. Трудолюбие футболиста удивило тренера, он с уважением относится к усилиям, предпринимаемым игроком.
"Он первым приступает к работе и делает это по собственному желанию. Умтити тренируется с безумной самоотдачей", – сообщает ESPN со ссылкой на источник в раздевалке "Барсы".
В четверг испанец подошел к Умтити в присутствии остальных игроков "Барсы" и подбодрил его, заявив, что француз входит в его планы.
В этом сезоне 27-летний футболист еще не играл за "Барселону". Портал Transfermarkt оценивает защитника в 5 миллионов евро, хотя ещё в 2018 году француз стоил 70 миллионов евро.
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