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Умтити удивил Хави на тренировках Барселоны

Испания
(1 голосов)

Хочет реанимировать карьеру

Умтити удивил Хави на тренировках Барселоны

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити начал разминаться за 30 минут до начала тренировки. Это впечатлило главного тренера команды Хави Эрнандеса, сообщает ESPN.

К началу занятия Самюэль подходит в полной готовности. Это не осталось незамеченным со стороны Хави. Трудолюбие футболиста удивило тренера, он с уважением относится к усилиям, предпринимаемым игроком.

"Он первым приступает к работе и делает это по собственному желанию. Умтити тренируется с безумной самоотдачей", – сообщает ESPN со ссылкой на источник в раздевалке "Барсы".

В четверг испанец подошел к Умтити в присутствии остальных игроков "Барсы" и подбодрил его, заявив, что француз входит в его планы.

В этом сезоне 27-летний футболист еще не играл за "Барселону". Портал Transfermarkt оценивает защитника в 5 миллионов евро, хотя ещё в 2018 году француз стоил 70 миллионов евро.

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В статье: Барселона Хави Самюэль Умтити
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Источник:
espn.com

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Комментарии (3)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
12.11.2021 в 20:32
Ну все. Нужно срочно продлить с ним контракт и поднять зарплату. Лавка сама себя не нагреет.
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NORDOS
12.11.2021 в 20:46
а то! фізруки люблять підлизників
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Динамiт (Василькiв)
12.11.2021 в 20:08
На питання Хаві на тренуванні до Умтіті, чого ти стоїш, не працюєш, Умтіті відповів - Ви ж футболісти, а я баскетболіст !!!!
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