Де Брюйне об Азаре: У него такой уровень, что все ещё может делать разницу

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне высказался о проблемах Эдена Азара в "Реале". "Я уверен в Эдене", – приводит его слова RTBF.

"Неприятно видеть партнера по сборной в такой ситуации. Эден впервые не так часто выходит на поле. У него было много травм, но я думаю, что Азар все еще может делать разницу.

Я уверен в Эдене. У него такой уровень, что он все еще может делать разницу. От него зависит, захочет ли он остаться в "Реале" и бороться за место в составе", – сказал де Брюйне.

В этом сезоне Азар выходил на поле в 11 матчах за "Реал", в которых отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.