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Де Брюйне об Азаре: У него такой уровень, что все ещё может делать разницу
В бельгийца все верят
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне высказался о проблемах Эдена Азара в "Реале". "Я уверен в Эдене", – приводит его слова RTBF.
"Неприятно видеть партнера по сборной в такой ситуации. Эден впервые не так часто выходит на поле. У него было много травм, но я думаю, что Азар все еще может делать разницу.
Я уверен в Эдене. У него такой уровень, что он все еще может делать разницу. От него зависит, захочет ли он остаться в "Реале" и бороться за место в составе", – сказал де Брюйне.
В этом сезоне Азар выходил на поле в 11 матчах за "Реал", в которых отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.
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