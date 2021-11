Фабрицио Романо: Алвес действительно подпишет контракт с Барселоной

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо подтвердил недавние слухи о возможном возвращении в "Барселону" защитника Дани Алвеса. Остается дождаться подтверждения от Ла Лиги и бразилец присоединится к команде в январе.

Также сообщается, что в контракте будет опция продления до 2023 года.

Dani Alves contract with Barcelona will include a clause to extend the deal until June 2023. The agreement has been reached and completed today - today’s time for paperworks. ???????????? #FCB



Both parties are waiting for La Liga to approve and then announce the deal. Matter of time. pic.twitter.com/UUiZpHQE1l