Официально: Дани Алвес возвращается в Барселону

Захоим на ютуб, набираем в поиске "Супер гол Дани Алвеса Реалу Мадриду" и наслаждаемся. Кстати, за фол на Месси однозначно должна была быть желтая карточка, а для Диарра это должна была быть вторая желтая. однако судья не удалил с поля Диарра, потому что он был заряжен мадридастами. это факт. И вот за это все Дани Алвес зарядил такой голешник, что просто сказка (или фантастика)