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Официально: Дани Алвес возвращается в Барселону

Испания
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(2 голосов)

Бразилец присоединится к "сине-гранатовым" в январе

Официально: Дани Алвес возвращается в Барселону

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Самый титулованный футболист в истории, защитник Дани Алвес подписал контракт с "Барселоной", сообщает клубный твиттер. Бразильцу 38 лет.

Ранее сообщалось, что защитник подпишет контракт до конца сезона с возможностью продления до 2023 года.

Изначально руководство не хотело возвращать бразильца, но Хави якобы убедил боссов в обратном.

Напомним, что Дани Алвес выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 год. За 8 сезонов он завоевал 23 трофея.

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В статье: Барселона Хави Дани Алвес
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Комментарии (3)
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Red_Cat (Салоники)
12.11.2021 в 23:42
Захоим на ютуб, набираем в поиске "Супер гол Дани Алвеса Реалу Мадриду" и наслаждаемся. Кстати, за фол на Месси однозначно должна была быть желтая карточка, а для Диарра это должна была быть вторая желтая. однако судья не удалил с поля Диарра, потому что он был заряжен мадридастами. это факт. И вот за это все Дани Алвес зарядил такой голешник, что просто сказка (или фантастика)
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0
0
kalan-86 (Анкара)
12.11.2021 в 22:42
Я так понимаю больше для дисциплины в раздевалке и на поле. Молодец Хави. Правильное решение.
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0
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Red_Cat (Салоники)
13.11.2021 в 00:02
Скорее всего так и есть. А еще - для того, чтобы молодежь гордилась и чувствовала ответственность, что играет с живими легендами. А Алвес - вообще самый титулованный футболист мира.
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0
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