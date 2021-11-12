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Официально: Дани Алвес возвращается в Барселону
Бразилец присоединится к "сине-гранатовым" в январе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Самый титулованный футболист в истории, защитник Дани Алвес подписал контракт с "Барселоной", сообщает клубный твиттер. Бразильцу 38 лет.
Back in DA house! pic.twitter.com/qicb8RRc1h— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 12, 2021
Ранее сообщалось, что защитник подпишет контракт до конца сезона с возможностью продления до 2023 года.
Изначально руководство не хотело возвращать бразильца, но Хави якобы убедил боссов в обратном.
Напомним, что Дани Алвес выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 год. За 8 сезонов он завоевал 23 трофея.
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