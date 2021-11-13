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Стерлинг рассмотрит вариант с арендой в Барселону

Испания
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Мощное усиление для "блауграны"

Стерлинг рассмотрит вариант с арендой в Барселону

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг может уйти в аренду в "Барселону". Он рассмотрит вариант с "блауграной", если не вернется в основу "горожан" к зиме, сообщает The Times.

Сообщается, что "Барселона" всерьез претендует на 26-летнего англичанина. Каталонцы хотели бы арендовать Стерлинга зимой.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может выделить на зимнее трансферное окно всего 10 миллионов евро.

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В этом сезоне Рахим 15 раз выходил на поле за "Манчестер Сити", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 90 миллионов евро.

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В статье: Барселона Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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Источник:
thetimes.co.uk

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