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Дани Алвес: Хочу помочь возродить Барселону, которую мы так сильно любили
Бразилец вещает из столицы Каталонии
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник каталонской "Барселоны" Дани Алвес обратился к фанатам "блауграны".
"Привет, я уже в Барселоне! Я снова с вами и очень рад, что вернулся домой. Надеюсь, скоро увидимся.
Я хочу получить удовольствие и помочь возродить "Барселону", которую мы так сильно любили", – рассказал бразилец.
39-летний Дани уже выступал за "сине-гранатовых" - в период с 2008 по 2016 год.
???? ❝¡Hola Culers! Estoy muy feliz y contento de volver a mi casa❞ - @DaniAlvesD2 pic.twitter.com/u1sPi0hlVz— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 13, 2021
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