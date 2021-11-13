Дани Алвес: Хочу помочь возродить Барселону, которую мы так сильно любили

Защитник каталонской "Барселоны" Дани Алвес обратился к фанатам "блауграны".

"Привет, я уже в Барселоне! Я снова с вами и очень рад, что вернулся домой. Надеюсь, скоро увидимся.

Я хочу получить удовольствие и помочь возродить "Барселону", которую мы так сильно любили", – рассказал бразилец.