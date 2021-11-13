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Дани Алвес: Хочу помочь возродить Барселону, которую мы так сильно любили

Испания
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Бразилец вещает из столицы Каталонии

Дани Алвес: Хочу помочь возродить Барселону, которую мы так сильно любили

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Защитник каталонской "Барселоны" Дани Алвес обратился к фанатам "блауграны".

"Привет, я уже в Барселоне! Я снова с вами и очень рад, что вернулся домой. Надеюсь, скоро увидимся.

Я хочу получить удовольствие и помочь возродить "Барселону", которую мы так сильно любили", – рассказал бразилец.

39-летний Дани уже выступал за "сине-гранатовых" - в период с 2008 по 2016 год.

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В статье: Барселона Дани Алвес
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