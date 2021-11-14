  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бускетс: Хави - один из лучших футболистов в истории Испании, если не лучший
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бускетс: Хави - один из лучших футболистов в истории Испании, если не лучший

Испания
(1 голосов)

Серхио пожелал удачи бывшему одноклубнику, а сейчас главному тренеру

Бускетс: Хави - один из лучших футболистов в истории Испании, если не лучший

Новина українською

Полузащитник каталонской "Барселоны" и национальной сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал назначение Хави на пост главного тренера "блауграны".

"Хави – один из лучших футболистов в истории Испании, если не лучший. Мне посчастливилось узнать его и как игрока, и как человека. Мы были партнерами на поле, с нами еще был и Иньеста.

Между нами была особая связь, и я горжусь, что догнал Хави по количеству матчей, у него была выдающаяся карьера. Желаю ему успехов в роли тренера, я знаю, как он видит футбол", – рассказал Бускетс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Бускетс Барселона Хави
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...