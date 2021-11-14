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Бускетс: Хави - один из лучших футболистов в истории Испании, если не лучший
Серхио пожелал удачи бывшему одноклубнику, а сейчас главному тренеру
Полузащитник каталонской "Барселоны" и национальной сборной Испании Серхио Бускетс прокомментировал назначение Хави на пост главного тренера "блауграны".
"Хави – один из лучших футболистов в истории Испании, если не лучший. Мне посчастливилось узнать его и как игрока, и как человека. Мы были партнерами на поле, с нами еще был и Иньеста.
Между нами была особая связь, и я горжусь, что догнал Хави по количеству матчей, у него была выдающаяся карьера. Желаю ему успехов в роли тренера, я знаю, как он видит футбол", – рассказал Бускетс.
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