Бускетс - о возвращении Алвеса: Это радость. Мы знаем, какой Дани профессионал

Полузащитник "Барселоны" Серджи Бускетс поделился впечатлениями после возвращения защитника Дани Алвеса в каталонский клуб.

"Это радость. Мы знаем, какой игрок Дани, знаем, какой он профессионал, и в курсе его достижений в клубах и со сборной. Он привнесет в нашу раздевалку много со своим характером, менталитетом победителя и лидерством.

Будем надеяться, что все пойдет хорошо. Я с нетерпением жду возможности снова разделить с ним раздевалку", – сказал Бускетс.