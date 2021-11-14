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Бускетс - о возвращении Алвеса: Это радость. Мы знаем, какой Дани профессионал
Опорник рад, что Алвес переезжает в Испанию
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Серджи Бускетс поделился впечатлениями после возвращения защитника Дани Алвеса в каталонский клуб.
"Это радость. Мы знаем, какой игрок Дани, знаем, какой он профессионал, и в курсе его достижений в клубах и со сборной. Он привнесет в нашу раздевалку много со своим характером, менталитетом победителя и лидерством.
Будем надеяться, что все пойдет хорошо. Я с нетерпением жду возможности снова разделить с ним раздевалку", – сказал Бускетс.
Напомним, 12-го октября стало известно о возвращении Алвеса в Барселону. Ранее он играл за клуб с 2008-го по 2016-й год.
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