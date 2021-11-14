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Бускетс - о возвращении Алвеса: Это радость. Мы знаем, какой Дани профессионал

Испания
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Опорник рад, что Алвес переезжает в Испанию

Бускетс - о возвращении Алвеса: Это радость. Мы знаем, какой Дани профессионал

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Барселоны" Серджи Бускетс поделился впечатлениями после возвращения защитника Дани Алвеса в каталонский клуб.

"Это радость. Мы знаем, какой игрок Дани, знаем, какой он профессионал, и в курсе его достижений в клубах и со сборной. Он привнесет в нашу раздевалку много со своим характером, менталитетом победителя и лидерством.

Будем надеяться, что все пойдет хорошо. Я с нетерпением жду возможности снова разделить с ним раздевалку", – сказал Бускетс.

Напомним, 12-го октября стало известно о возвращении Алвеса в Барселону. Ранее он играл за клуб с 2008-го по 2016-й год.

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В статье: Серхио Бускетс Барселона Дани Алвес
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Источник:
ESPN

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