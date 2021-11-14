Барселона собирается серьезно укрепить состав зимой

Каталонская "Барселона" собирается серьезно укрепить состав в период зимнего трансферного окна. "Сине-гранатовые" изначально планировали арендовать трех футболистов и подписать защитника Дани Алвеса как свободного агента.

Для усиления линии атаки команда рассматривала возможность арендовать вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга. Преградой этому может стать то, что английский клуб согласен только на полноценный трансфер игрока.

Однако, этому подписанию есть несколько альтератив. Это игроки "Челси" Кристиан Пулишич, Хаким Зиеш и Каллум Хадсон-Одои. Добавим, американец интересует "Барселону" больше остальных футболистов.