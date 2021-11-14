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Атлетико хочет продлить контракт с 32-летним Фелипе

Испания
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Дефицит защитников и также влияние на атмосферу в раздевалке

Атлетико хочет продлить контракт с 32-летним Фелипе

Новина українською

Издание As сообщает, что мадридский "Атлетико" хочет продлить соглашение с центральным защитником Фелипе.

Текущий контракт 32-летнего бразильца с "матрасниками" истекает в конце этого сезона.

Несмотря на нерегулярное игровое время игрока в текущем сезоне, руководство клуба считает, что Фелипе привносит положительный вклад в атмосферу в раздевалке.

В нынешней кампании испанской Ла Лиги 32-летний центрбек принял участие в 5 матчах.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Фелипе
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Источник:
As

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