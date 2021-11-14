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Атлетико хочет продлить контракт с 32-летним Фелипе
Дефицит защитников и также влияние на атмосферу в раздевалке
Издание As сообщает, что мадридский "Атлетико" хочет продлить соглашение с центральным защитником Фелипе.
Текущий контракт 32-летнего бразильца с "матрасниками" истекает в конце этого сезона.
Несмотря на нерегулярное игровое время игрока в текущем сезоне, руководство клуба считает, что Фелипе привносит положительный вклад в атмосферу в раздевалке.
В нынешней кампании испанской Ла Лиги 32-летний центрбек принял участие в 5 матчах.
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Источник:As
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