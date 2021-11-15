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Дани Алвес прошёл медосмотр перед возвращением в Барселону
Защитник вот-вот присоединится к команде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский защитник Дани Алвес прошёл медосмотр перед возвращением в "Барселону". Пресс-служба сообщила, что медосмотр успешно завершён.
38-летний футболист проведёт первую тренировку уже сегодня, 15 ноября. Сегодня же состоится официальная презентация новичка команды.
Примечательно, что ранее против возвращения Алвеса выступал бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман. Он заблокировал его переход.
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.11.2021 в 15:49
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15.11.2021 в 17:31
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