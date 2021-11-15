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Дани Алвес прошёл медосмотр перед возвращением в Барселону

Испания
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(1 голосов)

Защитник вот-вот присоединится к команде

Дани Алвес прошёл медосмотр перед возвращением в Барселону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский защитник Дани Алвес прошёл медосмотр перед возвращением в "Барселону". Пресс-служба сообщила, что медосмотр успешно завершён.

38-летний футболист проведёт первую тренировку уже сегодня, 15 ноября. Сегодня же состоится официальная презентация новичка команды.

Примечательно, что ранее против возвращения Алвеса выступал бывший главный тренер "Барселоны" Рональд Куман. Он заблокировал его переход.

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В статье: Барселона Дани Алвес
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.11.2021 в 15:49
Хорошая новость! Уже не терпится увидеть его в деле. Уточню для «недалёкой» редакции, что презентация не сегодня, а в среду в 2 часа дня по местному времени.
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NORDOS
15.11.2021 в 17:31
недалекий пенсіонер переходить в недалекий середняк. кабачок в ділі в недалекого фаната барси
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