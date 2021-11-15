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Барселона попросит Стерлинга пойти на снижение зарплаты

Испания
(1 голосов)

Каталонский клуб все еще намерен арендовать игрока в январе

Барселона попросит Стерлинга пойти на снижение зарплаты

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

"Барселона" по-прежнему намерена арендовать вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга зимой.

Англичанин получает в в "МС" около 18 миллионов евро за сезон. "Горожане" готовы выплатить половину зарплаты Рахиму, так как первую часть сезона он проведет в АПЛ. Это означает, что "Барселоне" необходимо выплачивать Стерлингу 9 млн евро.

Однако при таких условиях у каталонского клуба не будет средств на подписание еще одного игрока в январе. Поэтому клуб попросит Стерлинга пойти на снижение зарплаты, сообщает Diario Sport. Разницу планируется компенсировать с помощью бонусов.

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В статье: трансферы Барселона Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.11.2021 в 17:14
Место Стерлинга в дельфинарии.
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Медведь с балалайкой (Харьков)
15.11.2021 в 16:53
и зачем ему это? Месси нет, команды нет, побед - нет ... Барса в облаках
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