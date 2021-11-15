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Барселона попросит Стерлинга пойти на снижение зарплаты
Каталонский клуб все еще намерен арендовать игрока в январе
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Англичанин получает в в "МС" около 18 миллионов евро за сезон. "Горожане" готовы выплатить половину зарплаты Рахиму, так как первую часть сезона он проведет в АПЛ. Это означает, что "Барселоне" необходимо выплачивать Стерлингу 9 млн евро.
Однако при таких условиях у каталонского клуба не будет средств на подписание еще одного игрока в январе. Поэтому клуб попросит Стерлинга пойти на снижение зарплаты, сообщает Diario Sport. Разницу планируется компенсировать с помощью бонусов.
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