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Барселона пристально следит за одним из основных игроков Челси

Испания
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Испанский клуб намерен усилить оборону 32-летним игроком

Барселона пристально следит за одним из основных игроков Челси

DAZN

Новина українською

"Барселона" внимательно следит за ситуацией с защитником "Челси" Сесаром Аспиликуэтой. Каталонский клуб готов пригласить футболиста, который до сих пор не продлил контракт с лондонским клубом, сообщает ESPN.

Нынешнее соглашение 32-летнего испанца рассчитано до лета 2022 года.

Сесар Аспиликуэта пришел в "Челси" из "Марселя" в 2012 году. Он дважды выиграл чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и Суперкубок, а также Лигу чемпионов и два раза Лигу Европы.

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В статье: Сесар Аспиликуэта Барселона Челси (Лондон)
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