Барселона пристально следит за одним из основных игроков Челси

"Барселона" внимательно следит за ситуацией с защитником "Челси" Сесаром Аспиликуэтой. Каталонский клуб готов пригласить футболиста, который до сих пор не продлил контракт с лондонским клубом, сообщает ESPN.

Нынешнее соглашение 32-летнего испанца рассчитано до лета 2022 года.

Сесар Аспиликуэта пришел в "Челси" из "Марселя" в 2012 году. Он дважды выиграл чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и Суперкубок, а также Лигу чемпионов и два раза Лигу Европы.