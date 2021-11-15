Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Модрич близок к продлению контракта с Реалом
Игра с Россией только укрепила уверенность руководства
Фото: Cropix/Автор - Josko Ponos
Полузащитник "Реала" Лука Модрич близок к продлению контракта с клубом, сообщает Marca. 36-летний полузащитник останется в команде ещё на сезон.
Действующий контракт хорвата рассчитан до конца этого сезона. Как сообщает Marca, новое соглашение игрока с мадридским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года.
Модрич присоединился к "Реалу" в 2012 году. В этом сезоне он провел 13 матчей в сливочной футболке и отдал 3 голевые передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Оффсайд, который трудно было не заметить. Эксперт разобрал судейство матча Металлист - Прикарпатье
- Матч сборной Украины в Боснии пройдет с украинскими болельщиками
- Португалия - Сербия 1:2. Видео голов и обзор матча
- Проблемы с сердцем. Форвард Барселоны может повесить бутсы на гвоздь
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...