Модрич близок к продлению контракта с Реалом

Полузащитник "Реала" Лука Модрич близок к продлению контракта с клубом, сообщает Marca. 36-летний полузащитник останется в команде ещё на сезон.

Действующий контракт хорвата рассчитан до конца этого сезона. Как сообщает Marca, новое соглашение игрока с мадридским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года.

Модрич присоединился к "Реалу" в 2012 году. В этом сезоне он провел 13 матчей в сливочной футболке и отдал 3 голевые передачи.