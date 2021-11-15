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Официально: Вильярреал продлил контракт с 19-летним талантом

Испания
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Не ослабляет хватку

Официально: Вильярреал продлил контракт с 19-летним талантом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Вильярреал" продлил контракт с 19-летним Йереми Пино, сообщает официальный твиттер клуба. Испанец подписал контракт до 2027 года.

Йереми уже дебютировал за сборную Испании 6 октября и провел 2 матча за "красную фурию".

Пино побывал в молодежных командах испанских "Лас-Пальмаса" и "Родо".

В этом сезоне правый вингер провел 16 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи за "желтую субмарину".

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В статье: Вильярреал Ереми Пино
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