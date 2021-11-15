Реал и Барселона заинтересовались полузащитником Наполи

Полузащитник "Наполи" Элиф Элмаз заинтересовал "Реал" и "Барселону", сообщает La Gazzetta Dello Sport. Карло Анчелотти лично заинтересован в трансфере македонца.

Менеджер мадридской команды знаком с полузащитником из Северной Македонии по работе в "Наполи".

В этом сезоне 22-летний хавбек провел за "Наполи" 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.