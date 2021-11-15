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Реал и Барселона заинтересовались полузащитником Наполи

Испания
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Анчелотти лично интересуется хавбеком

Реал и Барселона заинтересовались полузащитником Наполи

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Наполи" Элиф Элмаз заинтересовал "Реал" и "Барселону", сообщает La Gazzetta Dello Sport. Карло Анчелотти лично заинтересован в трансфере македонца.

Менеджер мадридской команды знаком с полузащитником из Северной Македонии по работе в "Наполи".

В этом сезоне 22-летний хавбек провел за "Наполи" 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Карло Анчелотти Барселона Реал (Мадрид) Наполи (Неаполь) Элиф Элмас
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Источник:
gazzetta.it

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