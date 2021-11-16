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Гарет Бэйл получил травму в матче с Беларусью

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Теперь игрок отправится в Испанию

Гарет Бэйл получил травму в матче с Беларусью

Фото: Opta/автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Белоруссии (5:1), пишет AS.

По информации источника, полузащитник почувствовал дискомфорт в икроножной мышце по ходу встречи, из-за чего был заменен в перерыве.

Отмечается, что Бэйл не примет участие в игре против команды Бельгии и вернется в Мадрид для прохождения медицинское обследования.

В нынешнем сезоне 32-летний валлиец принял участие в трех матчах за "Реал" и забил один мяч.

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В статье: Беларусь Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 18:16
После окончания карьеры его имя и фамилия отлично подойдут к названию виски или табачным изделиям....
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Динамо-машина (Киев)
16.11.2021 в 17:16
#Беларусь!!!NotБелоруссия.
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