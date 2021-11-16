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Гарет Бэйл получил травму в матче с Белоруссией
Теперь игрок отправится в Испанию
Фото: Opta/автор невідомий
Полузащитник "Реала" и сборной Уэльса Гарет Бэйл получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Белоруссии (5:1), пишет AS.
По информации источника, полузащитник почувствовал дискомфорт в икроножной мышце по ходу встречи, из-за чего был заменен в перерыве.
Отмечается, что Бэйл не примет участие в игре против команды Бельгии и вернется в Мадрид для прохождения медицинское обследования.
В нынешнем сезоне 32-летний валлиец принял участие в трех матчах за "Реал" и забил один мяч.
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