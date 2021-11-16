Перес о ПСЖ: То, что делают клубы, спонсируемые государствами – безумие

Президент "Реала" Флорентино Перес поделился опасениями о политике таких клубов, как "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" в интервью газете Marca. "Ты предлагаешь 200 миллионов за игрока, а его отказываются продавать. Безумие", – заявил он.

"Мы должны выполнять условия контрактов, и мы стараемся приглашать в клуб хороших, лучших игроков. Но им нужно платить.

Сейчас ты предлагаешь за игрока 200 миллионов, но его отказываются продавать. Для них лучше, чтобы срок контракта истек. То, что делают клубы, спонсируемые государствами, прямо сейчас – это безумие. Они просто не продают игроков.

Я борюсь с этим, потому что управление клубом – это главное. Это важнее денег, поступающих со стороны. Наступит момент, когда государства будут владеть 30 лучшими клубами Европы. Это противоречит принципам европейского сообщества.

Я пришел, чтобы бороться с этим. Я борюсь с этим с момента прихода в клуб", – заявил Перес.

Напомним, что минувшим летом "Реал" пытался приобрести Килиана Мбаппе у "ПСЖ" и предлагал за него 220 млн евро, но получил отказ. Летом француз может стать свободным агентом и прийти в мадридский клуб бесплатно.