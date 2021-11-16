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Перес о ПСЖ: То, что делают клубы, спонсируемые государствами – безумие

Испания
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(2 голосов)

Обострение конфликта между Пересом и шейхами

Перес о ПСЖ: То, что делают клубы, спонсируемые государствами – безумие

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес поделился опасениями о политике таких клубов, как "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Ньюкасл" в интервью газете Marca. "Ты предлагаешь 200 миллионов за игрока, а его отказываются продавать. Безумие", – заявил он.

"Мы должны выполнять условия контрактов, и мы стараемся приглашать в клуб хороших, лучших игроков. Но им нужно платить.

Сейчас ты предлагаешь за игрока 200 миллионов, но его отказываются продавать. Для них лучше, чтобы срок контракта истек. То, что делают клубы, спонсируемые государствами, прямо сейчас – это безумие. Они просто не продают игроков.

Я борюсь с этим, потому что управление клубом – это главное. Это важнее денег, поступающих со стороны. Наступит момент, когда государства будут владеть 30 лучшими клубами Европы. Это противоречит принципам европейского сообщества.

Я пришел, чтобы бороться с этим. Я борюсь с этим с момента прихода в клуб", – заявил Перес.

Напомним, что минувшим летом "Реал" пытался приобрести Килиана Мбаппе у "ПСЖ" и предлагал за него 220 млн евро, но получил отказ. Летом француз может стать свободным агентом и прийти в мадридский клуб бесплатно.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Источник:
marca.com

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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
16.11.2021 в 20:34
Пауки в банке. Арабы со своими финансовыми возможностями подвинули Переса. Отсюда легкая обида.
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
16.11.2021 в 20:21
Всегда поддерживал Переса, но сейчас с ним не согласен. Почему кто-то должен кого-то продавать только потому, что этого захотел Флорентино? Пусть даже и за 200 млн. Все правильно ПСЖ не продал. За 200 млн замену Мбаппе он не найдет
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vahtang (Львов)
16.11.2021 в 20:17
Чувак прямо на полном серьезно говорит, что покупать за двести норм, а не продать - нет. И главное, пол-Мадрида ему верит
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Лекарь (село Дарница)
16.11.2021 в 20:00
Обиделся, что ему Мбаппе не продали. Да пошел ты нах! Ты и так все и всех купил. Ты предлагаешь 200 лимонов евро за игрока. Это ты безумец!
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avatar
Цап-царап (Харків)
16.11.2021 в 19:22
Кто знает, какие условия выплат были и что шло в зачёт.. .
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