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Источник: Барселона может продать Фрэнки Де Йонга

Испания
(3 голосов)

Новый "инсайд" от Эль Чирингито

Источник: Барселона может продать Фрэнки Де Йонга

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник Фрэнки де Йонг может покинуть "Барселону", сообщил журналист Хосе Гайя в эфире El Chiringuito TV. В клубе считают, что за де Йонга можно получить хорошие деньги.

24-летний хавбек выступает за "Барсу" с 2019 года. Он был куплен у "Аякса" за 75 млн евро плюс 11 млн в виде бонусов.

В этом сезоне хавбек провел за каталонский клуб 13 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 90 миллионов евро.

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В статье: Барселона Френки де Йонг
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Комментарии (1)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
16.11.2021 в 19:59
Брехня!
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