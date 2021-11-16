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Источник: Барселона может продать Фрэнки Де Йонга
Новый "инсайд" от Эль Чирингито
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник Фрэнки де Йонг может покинуть "Барселону", сообщил журналист Хосе Гайя в эфире El Chiringuito TV. В клубе считают, что за де Йонга можно получить хорошие деньги.
???? ¡EXCLUSIVA de @10JoseAlvarez! ????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 16, 2021
➡ "FRENKIE DE JONG está en VENTA"
➡ "El BARÇA piensa que podría SACAR DINERO por él" #ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/etkq7DrJnl
24-летний хавбек выступает за "Барсу" с 2019 года. Он был куплен у "Аякса" за 75 млн евро плюс 11 млн в виде бонусов.
В этом сезоне хавбек провел за каталонский клуб 13 матчей во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 90 миллионов евро.
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