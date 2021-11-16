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Алвес возьмет в Барселоне номер Иньесты

Испания
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Экстравагантный выбор без выбора

Алвес возьмет в Барселоне номер Иньесты

Фото: Goal Espana / Автор: неизвестен

Новина українською

Дани Алвес примерил футболку со своим новым номером в "Барселоне", гласит официальный инстаграм клуба. Бразильский защитник возьмет 8-ку – номер Иньесты и Пьянича.

Сообщается, что восьмёрка была единственным незанятым номером в команде. Летом клуб покинул Миралем Пьянич, который ранее выступал под этим номером.
Напомним, несколько дней назад Алвес вернулся в "Барселону". Срок его контракта с клубом рассчитан до конца сезона, но играть за команду Дани сможет только с января.

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В статье: Миралем Пьянич Барселона Дани Алвес Андреас Иньеста
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