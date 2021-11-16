Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алвес возьмет в Барселоне номер Иньесты
Экстравагантный выбор без выбора
Фото: Goal Espana / Автор: неизвестен
Дани Алвес примерил футболку со своим новым номером в "Барселоне", гласит официальный инстаграм клуба. Бразильский защитник возьмет 8-ку – номер Иньесты и Пьянича.
8️⃣ @DaniAlvesD2 ???? pic.twitter.com/xksfvnrd2e— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 16, 2021
Сообщается, что восьмёрка была единственным незанятым номером в команде. Летом клуб покинул Миралем Пьянич, который ранее выступал под этим номером.
Напомним, несколько дней назад Алвес вернулся в "Барселону". Срок его контракта с клубом рассчитан до конца сезона, но играть за команду Дани сможет только с января.
Популярное сейчас
- Соболь, Малиновский и Тымчик выйдут в старте сборной Украины на Боснию
- Еще один лидер Боснии в матче с Украиной не сыграет
- Пятов процитировал Тараса Шевченко перед решающей игрой с Боснией
- Хави оштрафовал первого игрока за опоздание на тренировку
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО