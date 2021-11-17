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Экс-защитник каталонцев – претендент на замену. Технический секретарь Барселоны покинул свою должность
Или, возможно, придет сын Кройффа
FCB
"Барселона" официально объявила об уходе Рамона Планеса с должности технического секретаря испанского гранда. Контракт Планеса заканчивался 30 июня 2022 года, однако трудовой договор был расторгнут по просьбе самого Рамона – об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".
Ранее мы сообщали, что Планес решил уйти из "Барсы" в связи с назначением Хави Эрнандеса новым главным тренером первой команды каталонцев. Рамон пришел в клуб 3 года назад и присоединился к команде Хосепа Марии Бартомеу.
На этом посту его могут сменить Карлес Пуйоль или Йорди Кройфф.
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