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Один из игроков МЮ может продолжить карьеру в Реале

Испания
(2 голосов)

Голландец не пробивается в основной состав красных

Один из игроков МЮ может продолжить карьеру в Реале

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Испании, пишет Fichajes.

По сведениям источника, на 24-летнего голландца претендует "Реал". Мадридский клуб надеется приобрести игрока по заниженной цене, так как хавбек не проходит в состав "МЮ".

В текущем сезоне ван де Бек провел 5 матчей, проведя на поле 154 минуты.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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