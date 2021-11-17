Испания
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Один из игроков МЮ может продолжить карьеру в Реале
Голландец не пробивается в основной состав красных
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек может продолжить карьеру в Испании, пишет Fichajes.
По сведениям источника, на 24-летнего голландца претендует "Реал". Мадридский клуб надеется приобрести игрока по заниженной цене, так как хавбек не проходит в состав "МЮ".
В текущем сезоне ван де Бек провел 5 матчей, проведя на поле 154 минуты.
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