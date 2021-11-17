Дани Алвес был готов бесплатно играть за Барселону

Защитник "Барселоны" Дани Алвес прокомментировал свое решение вернуться в клуб.

"Мой переход получился весьма любопытным. Я общался с президентом и очень хотел вернуться, чтобы помочь команде, даже если мне не будут платить. Я был настойчив. В конечном итоге президент сказал мне, что решение будет принимать Хави", — приводит слова Алвеса Sport.es.

Алвес подписал контракт с клубом 12 ноября. Соглашение бразильца рассчитано до конца сезона-2021/22.