Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дани Алвес был готов бесплатно играть за Барселону
Футболист хочет помочь клубу
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Защитник "Барселоны" Дани Алвес прокомментировал свое решение вернуться в клуб.
"Мой переход получился весьма любопытным. Я общался с президентом и очень хотел вернуться, чтобы помочь команде, даже если мне не будут платить. Я был настойчив. В конечном итоге президент сказал мне, что решение будет принимать Хави", — приводит слова Алвеса Sport.es.
Алвес подписал контракт с клубом 12 ноября. Соглашение бразильца рассчитано до конца сезона-2021/22.
Популярное сейчас
- Три ключевых игрока Динамо не сыграют против Черноморца
- Зинченко: Невероятный сэйв Бущана подтолкнул команду бежать вперед
- Петраков: Кто бы нам ни достался, думаю, мы его обыграем и поедем в Катар
- Действующий чемпион Франции сделал запрос по трансферу Лунина
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО