  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Дани Алвес был готов бесплатно играть за Барселону
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дани Алвес был готов бесплатно играть за Барселону

Испания
(2 голосов)

Футболист хочет помочь клубу

Дани Алвес был готов бесплатно играть за Барселону

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Барселоны" Дани Алвес прокомментировал свое решение вернуться в клуб.

"Мой переход получился весьма любопытным. Я общался с президентом и очень хотел вернуться, чтобы помочь команде, даже если мне не будут платить. Я был настойчив. В конечном итоге президент сказал мне, что решение будет принимать Хави", — приводит слова Алвеса Sport.es.

Алвес подписал контракт с клубом 12 ноября. Соглашение бразильца рассчитано до конца сезона-2021/22.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Дани Алвес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
prockop4uck (Киев)
17.11.2021 в 16:37
Зато месси при первом же кипише всех кинул
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...