Анчелотти: Реал – самый престижный клуб мира

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о достижениях и истории клуба. "13 кубков Лиги Чемпионов благодаря ценностям и вызовам, которые клубу пришлось преодолеть", – приводит его слова клубный сайт.

"Реал" – самый престижный клуб мира с величайшей историей. У него самая большая фанатская база, и это большая ответственность.

Этот клуб выигрывал Лигу чемпионов 13 раз – такое не удавалось больше никому. Все благодаря ценностям и вызовам, которые клубу пришлось преодолеть. Из-за этого "Реал" оказался там, где находится сейчас.

Мне повезло тренировать этот клуб несколько лет назад. Теперь я вернулся и стараюсь снова наслаждаться работой в "Реале", – сказал Анчелотти на встрече со студентами Европейского университета в Мадриде, которые обучаются по программе "Реала".

Напомним, что Карло Анчелотти возглавил мадридский "Реал" минувшим летом, сменив у руля команды Зинедина Зидана, который уволился в мае.