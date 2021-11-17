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Анчелотти: Реал – самый престижный клуб мира

Испания
(1 голосов)

Напомнил о величии студентам

Анчелотти: Реал – самый престижный клуб мира

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о достижениях и истории клуба. "13 кубков Лиги Чемпионов благодаря ценностям и вызовам, которые клубу пришлось преодолеть", – приводит его слова клубный сайт.

"Реал" – самый престижный клуб мира с величайшей историей. У него самая большая фанатская база, и это большая ответственность.

Этот клуб выигрывал Лигу чемпионов 13 раз – такое не удавалось больше никому. Все благодаря ценностям и вызовам, которые клубу пришлось преодолеть. Из-за этого "Реал" оказался там, где находится сейчас.

Мне повезло тренировать этот клуб несколько лет назад. Теперь я вернулся и стараюсь снова наслаждаться работой в "Реале", – сказал Анчелотти на встрече со студентами Европейского университета в Мадриде, которые обучаются по программе "Реала".

Напомним, что Карло Анчелотти возглавил мадридский "Реал" минувшим летом, сменив у руля команды Зинедина Зидана, который уволился в мае.

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В статье: Карло Анчелотти Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
realmadrid.com

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
17.11.2021 в 23:38
на самом деле, среал - это самый мерзкий и вонючий гей-клуб мира. это аксиома.
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