Алвес: Я бы призвал всех возвращаться в Барсу, ведь этот клуб – лучшее место

Защитник каталонской "Барселоны" Дани Алвес прокомментировал переход аргентинского форварда Лионеля Месси в "ПСЖ". Цитирует бразильца AS.

"Для меня этот парень – величайший футболист из всех, которых я видел. Всегда скучаешь за великими, особенно если у тебя с ними хорошие отношения. Было бы невероятно вернуться в "Барселону" и увидеть Лео здесь, но, к сожалению, это невозможно".