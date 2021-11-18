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Алвес: Я бы призвал всех возвращаться в Барсу, ведь этот клуб – лучшее место

Испания
(1 голосов)

Бразилец не мог не высказаться о Лионеле Месси

Алвес: Я бы призвал всех возвращаться в Барсу, ведь этот клуб – лучшее место

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник каталонской "Барселоны" Дани Алвес прокомментировал переход аргентинского форварда Лионеля Месси в "ПСЖ". Цитирует бразильца AS.

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"Для меня этот парень – величайший футболист из всех, которых я видел. Всегда скучаешь за великими, особенно если у тебя с ними хорошие отношения. Было бы невероятно вернуться в "Барселону" и увидеть Лео здесь, но, к сожалению, это невозможно".

"Я очень люблю Лео и его семью, но сейчас у "Барселоны" новый этап. Я бы призвал всех возвращаться в этот клуб, если это возможно, ведь "Барса" – лучшее место. Но теперь началась другая история, мы должны думать об этом".

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В статье: Лионель Месси Барселона Дани Алвес
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
18.11.2021 в 13:25
о да, возвращать 35+ летних игроков в состав и назначать на все должности в структуре клуба бывших своих игроков- друзей это самое оно для развития клуба с этого кризиса... Барселоновские сердца? ))
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Барселиниус (землянин)
18.11.2021 в 13:09
Это шо, намёк Месси, Иньесте и Маскерано?
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