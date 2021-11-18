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AS: Усман Дембеле – один из ключевых игроков проекта Хави в Барселоне
Неожиданно
Getty Images / Global Images Ukraine
Новый главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес высоко оценивает полузащитника первой команды "сине-гранатовых" Усмана Дембеле, об этом сообщает AS. Хави рассматривает французского исполнителя как одного из ключевых игроков своего проекта, как информирует источник.
Хави поддержал Дембеле и заявил, что продление трудового договора с игроком – это приоритет для руководства клуба. В окружении француза заявляют, что Усман рад такой мощной поддержке, тем более, он уже давно ждал подобных слов от других специалистов, которые тренировали "Барселону" ранее.
В матче 4-го тура ЛЧ вингер вышел на замену и повредил заднюю поверхность бедра, попав обратно в лазарет каталонцев приблизительно на месяц. Его возвращение ожидается как раз после международной паузы.
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