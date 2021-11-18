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AS: Усман Дембеле – один из ключевых игроков проекта Хави в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Неожиданно

AS: Усман Дембеле – один из ключевых игроков проекта Хави в Барселоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер каталонской "Барселоны" Хави Эрнандес высоко оценивает полузащитника первой команды "сине-гранатовых" Усмана Дембеле, об этом сообщает AS. Хави рассматривает французского исполнителя как одного из ключевых игроков своего проекта, как информирует источник.

Хави поддержал Дембеле и заявил, что продление трудового договора с игроком – это приоритет для руководства клуба. В окружении француза заявляют, что Усман рад такой мощной поддержке, тем более, он уже давно ждал подобных слов от других специалистов, которые тренировали "Барселону" ранее.

В матче 4-го тура ЛЧ вингер вышел на замену и повредил заднюю поверхность бедра, попав обратно в лазарет каталонцев приблизительно на месяц. Его возвращение ожидается как раз после международной паузы.

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В статье: Хави Эрнандес Барселона Усман Дембеле
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Источник:
AS

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
18.11.2021 в 15:36
БРЕХНЯ Починаючи з "півзахисник".
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.11.2021 в 15:46
Он может быть и смог бы стать этим самым ключевым, так из лазарета же не выходит. По пути из раздевалки к полю ломается. А по поводу «полузащитник» , то да. Откуда чмоськам знать кто есть кто? )
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NORDOS
18.11.2021 в 15:22
і хаві взяв великий та чорний
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