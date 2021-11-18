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Диего Годин хочет вернуться в Атлетико

Испания
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Сейчас его команда занимает далеко не лучшие позиции

Диего Годин хочет вернуться в Атлетико

Новина українською

Капитан сборной Уругвая Диего Годин хочет вернуться в "Атлетико", пишет Mundo Deportivo. По данным источника, 35-летний уругваец покинет итальянский клуб зимой.

Испанское издание пишет, что Годин готов перейти в "Атлетико" на любых финансовых условиях. Денежный вопрос не является для него главным. При этом мадридцы также заинтересованы в возвращении игрока, учитывая не самую надёжную игру команды в обороне.

"Атлетико" занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Годин Кальяри
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