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Диего Годин хочет вернуться в Атлетико
Сейчас его команда занимает далеко не лучшие позиции
Капитан сборной Уругвая Диего Годин хочет вернуться в "Атлетико", пишет Mundo Deportivo. По данным источника, 35-летний уругваец покинет итальянский клуб зимой.
Испанское издание пишет, что Годин готов перейти в "Атлетико" на любых финансовых условиях. Денежный вопрос не является для него главным. При этом мадридцы также заинтересованы в возвращении игрока, учитывая не самую надёжную игру команды в обороне.
"Атлетико" занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
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