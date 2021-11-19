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Эрик Гарсия: Вижу в Хави что-то от Гвардиолы и Луиса Энрике

Испания
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Защитнику нравится работать под руководством нового тренера

Эрик Гарсия: Вижу в Хави что-то от Гвардиолы и Луиса Энрике

ФК Барселона

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Защитник "Барселоны" Эрик Гарсия поделился мнением о новом главном тренере клуба Хави.

"По правде, я вижу в Хави что-то от Гвардиолы и Луиса Энрике. Есть очень похожие аспекты, Хави пытается воплотить это в жизнь. Его сходство с этими тренерами в том, как он пытается передать своё видение футбола.

Очевидно, что сейчас он — подходящий человек для "Барселоны". Он легенда клуба, прекрасно его знает. Хави очень поможет нам, он через многое прошёл, он очень хороший тренер", – цитирует Гарсию Sport.es.

Официальная презентация Хави состоялась 8 ноября. 9 ноября новый главный тренер "Барселоны" провёл первую тренировку в каталонской команде после назначения.

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В статье: Барселона Эрик Гарсия
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