Тер Штеген не стал рассматривать предложение Ньюкасла

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не заинтересовался предложением "Ньюкасл Юнайтед". По информации Sport.es, немецкий вратарь даже не стал рассматривать его.

Голкипера смутило, что клуб до сих пор не создал чёткую организационную структуру. В связи с этим он отказался обсуждать возможный переход в английский клуб.

Новые владельцы "Ньюкасла" обладают огромными финансовыми возможностями. Ожидается, что теперь они будут активно вкладываться в развитие "сорок".

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 13 матчах и пропустил 15 мячей.