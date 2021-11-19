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Тер Штеген не стал рассматривать предложение Ньюкасла

Испания
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Игрок не видит четкой организационной структуры

Тер Штеген не стал рассматривать предложение Ньюкасла

Фото: uefa.com

Новина українською

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не заинтересовался предложением "Ньюкасл Юнайтед". По информации Sport.es, немецкий вратарь даже не стал рассматривать его.

Голкипера смутило, что клуб до сих пор не создал чёткую организационную структуру. В связи с этим он отказался обсуждать возможный переход в английский клуб.

Новые владельцы "Ньюкасла" обладают огромными финансовыми возможностями. Ожидается, что теперь они будут активно вкладываться в развитие "сорок".

В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 13 матчах и пропустил 15 мячей.

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген Ньюкасл
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