Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тер Штеген не стал рассматривать предложение Ньюкасла
Игрок не видит четкой организационной структуры
Фото: uefa.com
Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не заинтересовался предложением "Ньюкасл Юнайтед". По информации Sport.es, немецкий вратарь даже не стал рассматривать его.
Голкипера смутило, что клуб до сих пор не создал чёткую организационную структуру. В связи с этим он отказался обсуждать возможный переход в английский клуб.
Новые владельцы "Ньюкасла" обладают огромными финансовыми возможностями. Ожидается, что теперь они будут активно вкладываться в развитие "сорок".
В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 13 матчах и пропустил 15 мячей.
Популярное сейчас
- Первый трансфер для Шевченко? Дженоа интересуется хавбеком Наполи
- Шахтёр и Динамо делят первое место, Заря - третья. Таблица УПЛ 2021/22
- Шахтер нашел усиление в Аргентине, УАФ представила Риццоли. Главные новости за 18 ноября
- Действующий чемпион Франции сделал запрос по трансферу Лунина
- Не могу назвать его мужчиной. Даша Савина высказалась про Дениса Попова
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО