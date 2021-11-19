  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави: Дани Алвес здорово помогает команде, способствует созданию хорошей атмосферы
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави: Дани Алвес здорово помогает команде, способствует созданию хорошей атмосферы

Испания
(1 голосов)

Игрок пока не может играть

Хави: Дани Алвес здорово помогает команде, способствует созданию хорошей атмосферы

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о подписании контракта с 38-летним бразильским защитником Дани Алвесом. Он вернулся в команду в качестве свободного агента.

"Дани Алвес, что за отличное приобретение! Он невероятен, здорово помогает команде, способствует созданию хорошей атмосферы. Алвес находится в отличном физическом состоянии. Жаль, что он не сможет сыграть до января из-за регламента", — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Бразилец сможет сыграть за команду лишь в 2022 году. При этом он уже приступил к работе с "Барселоной".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Хави Дани Алвес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...