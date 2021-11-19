Хави: Дани Алвес здорово помогает команде, способствует созданию хорошей атмосферы

Главный тренер "Барселоны" Хави высказался о подписании контракта с 38-летним бразильским защитником Дани Алвесом. Он вернулся в команду в качестве свободного агента.

"Дани Алвес, что за отличное приобретение! Он невероятен, здорово помогает команде, способствует созданию хорошей атмосферы. Алвес находится в отличном физическом состоянии. Жаль, что он не сможет сыграть до января из-за регламента", — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

Бразилец сможет сыграть за команду лишь в 2022 году. При этом он уже приступил к работе с "Барселоной".