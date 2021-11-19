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Педри пропустит ещё месяц. У него рецидив
Отсутствие отдыха продолжает сказываться
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Восстановление полузащитника "Барселоны" Педри от травмы, полученной в игре группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии" (0:3), затягивается на ещё один месяц, сообщает Diario Sport. У футболиста случился рецидив травмы.
О рецидиве сообщает Esports 3 и эти сведения подтверждает Diario Sport.
В окружении испанца утверждают, что никакого рецидива нет – просто восстановление идет медленнее, чем планировалось.
Ранее сообщалось, что возвращение 18-летнего хавбека на поле планировалось после паузы на матчи сборных. В этом сезоне Педри провел за "Барсу" лишь 4 матча во всех турнирах.
Напомним, что восстановление Педри форсировали, чтобы он смог сыграть в Лиге чемпионов против "Бенфики" (0:3) 29 сентября. Но уже по ходу матча Педри был заменен из-за повреждения, он провел на поле 68 минут.
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