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Жена Абидаля подаст на развод. Эрик изменял ей с ранее избитой футболисткой ПСЖ
Сообщалось, что избиение могла подстроить жена
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Хайет Абидаль, жена бывшего защитника "Барселоны" и сборной Франции Эрика Абидаля, подаст на развод, сообщает RMC Sport. Абидаль признался супруге что изменял ей с футболисткой "ПСЖ" Кейрой Амрауи.
Девушка через адвоката заявила, что хочет "очистить свою честь и репутацию, запятнанную слухами, и заявляет о своем желании быть услышанной как можно скорее по делу, из которого пострадали люди".
Ранее сообщалось, что жена Абидаля могла мстить футболистке "ПСЖ" за связь с Эриком.
Напомним, что вечером 4 ноября Амрауи в компании Диалло и других игроков парижского клуба возвращалась домой. К машине подбежали двое неизвестных в масках, открыли дверь, вытащили и избили Амрауи. Позже Диалло задержали по подозрению в организации нападения на одноклубницу из-за конкуренции в составе.
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